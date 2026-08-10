Sismos en Latinoamérica generan preocupación: Perú registra más de 500 movimientos telúricos en 2026

El fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado esta mañana en Colombia volvió a poner en alerta a distintos países de Latinoamérica. En Perú, Arequipa encabeza la lista de regiones con mayor actividad sísmica durante 2026.

Según los datos mencionados, Arequipa acumula 92 eventos telúricos en lo que va del año, seguida por Lima con 66 movimientos e Ica con 56. Estas cifras reflejan la constante actividad sísmica que registra el territorio nacional.

Desde el inicio del año hasta este 10 de agosto, se han reportado 543 sismos en todo el Perú. Además, julio se posicionó como el mes con mayor número de movimientos sísmicos registrados hasta el momento.

La sucesión de temblores en la zona central del país y el reciente terremoto ocurrido en Venezuela han generado interrogantes sobre una posible relación entre estos eventos. Ante este escenario, se destaca la importancia de fortalecer la prevención y seguir las recomendaciones frente a posibles emergencias.