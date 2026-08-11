Iquitos: mujer termina con el 30 % de su cuerpo quemado tras un presunto ataque de su pareja

Con el 30 % de su cuerpo quemado y en cuidados intensivos, una mujer lucha por su vida en Iquitos tras un presunto ataque de su pareja: "el hombre le dio un puñetazo y la lanzó a tierra, allí botó su ropa y le incendió, según mi hijo de 11 años", dijo la madre de la víctima.

La víctima fue trasladada de emergencia desde la comunidad de San Lorenzo, en el distrito de Napo. El viaje se realizó por vía fluvial, debido a la gravedad de sus lesiones. De acuerdo al médico tratante, la mujer atacada necesitaba entubación y la sedaron, además que durante la noche la llevaron a la unidad de cuidados intensivos.

Los médicos informaron que presenta quemaduras en aproximadamente el 30 % del cuerpo, principalmente en el rostro, además de lesiones en las vías respiratorias por inhalación de los gases: “No se mueve, no habla, no mira, porque está sellada la vista”, comentó la madre de la víctima.

Para la madre de la joven, el presunto responsable es la pareja de su hija, Nilo Yumbo Rubio, y asegura que no es la primera vez que suceden estos casos de violencia: “me está amenazando a balas, él me amenazó así”, dijo la madre de la mujer atacada.

LA FAMILIA NECESITA APOYO PARA AFRONTAR LOS COSTOS

Mientras la mujer permanece en UCI luchando por su vida, su familia solicita apoyo para afrontar los costos de su recuperación y que el hombre identificado como Nilo Yumbo Rubio sea investigado y no quede en libertad.