Rescatan a dos niñas víctimas de trata que iban a ser sometidas a matrimonios serviles

Una operación coordinada entre Perú y Ecuador permitió rescatar a dos niñas menores de 11 años que habrían sido captadas por una red de trata de personas con el objetivo de someterlas a matrimonios con hombres adultos que les triplicaban la edad.

La primera alerta fue comunicada por la Defensoría del Pueblo, lo que permitió activar las acciones de búsqueda y rescate. En el operativo participaron las Fuerzas Armadas de ambos países, incluida la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en una zona de difícil acceso ubicada en la frontera norte.

La Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de trata de personas en su forma agravada. Las diligencias fueron coordinadas entre los equipos fiscales de Perú y Ecuador para identificar a los responsables y esclarecer cómo las menores fueron trasladadas fuera de sus respectivos países.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Las niñas se encuentran bajo protección y reciben atención médica y psicológica. Una de ellas retornará al Perú en los próximos días, en cumplimiento de una medida de protección. El caso evidencia además la presencia de redes de explotación que utilizarían el matrimonio servil como una forma de sometimiento y esclavitud moderna.