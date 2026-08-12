24 Horas Edición Medio Día

12/08/2026

Línea 119: ¿cómo usarla para comunicarse durante una emergencia?

El servicio permite dejar y recuperar mensajes de voz cuando las comunicaciones telefónicas se encuentran saturadas tras una emergencia.



Ante una emergencia, las comunicaciones pueden saturarse. Por ello, Indeci recuerda que la línea 119 permite dejar mensajes de voz marcando la opción 1 y recuperarlos con la opción 2, seguida del número telefónico de la persona buscada.

Las autoridades también recomiendan que las familias establezcan previamente puntos de encuentro y acuerden cómo comunicarse en caso de quedar separados. El servicio 119 está operativo todos los días y puede utilizarse incluso antes de una emergencia para practicar.

Respecto a la mochila de emergencia, se aconseja incluir agua, alimentos con proteínas, barras energéticas, botiquín, medicamentos de uso habitual, alcohol en gel, radio y linterna a pilas, además de un silbato para emitir señales en caso de quedar atrapado.

La mochila debe adaptarse a las necesidades de cada familia e incorporar artículos para bebés u otros integrantes que requieran cuidados especiales. Indeci también invitó a participar en el segundo simulacro nacional multipeligro, este viernes 14 de agosto a las 3 de la tarde.


Temas Relacionados: IndeciLíneas De EmergenciaSimulacroSismosTerremoto

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO