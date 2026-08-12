Línea 119: ¿cómo usarla para comunicarse durante una emergencia?

Ante una emergencia, las comunicaciones pueden saturarse. Por ello, Indeci recuerda que la línea 119 permite dejar mensajes de voz marcando la opción 1 y recuperarlos con la opción 2, seguida del número telefónico de la persona buscada.

Las autoridades también recomiendan que las familias establezcan previamente puntos de encuentro y acuerden cómo comunicarse en caso de quedar separados. El servicio 119 está operativo todos los días y puede utilizarse incluso antes de una emergencia para practicar.

Respecto a la mochila de emergencia, se aconseja incluir agua, alimentos con proteínas, barras energéticas, botiquín, medicamentos de uso habitual, alcohol en gel, radio y linterna a pilas, además de un silbato para emitir señales en caso de quedar atrapado.

La mochila debe adaptarse a las necesidades de cada familia e incorporar artículos para bebés u otros integrantes que requieran cuidados especiales. Indeci también invitó a participar en el segundo simulacro nacional multipeligro, este viernes 14 de agosto a las 3 de la tarde.