Transportistas evalúan paralización por inseguridad y exigen medidas al Gobierno

El representante del Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CONET), Julio Rau Rau, cuestionó la respuesta del Estado ante los recientes ataques contra transportistas.

Rau Rau señaló que el gremio evalúa una nueva paralización debido al incremento de la inseguridad y las extorsiones que afectan al sector.

Asimismo, respaldó la propuesta de implementar jueces sin rostro y pidió al Congreso aprobar medidas más contundentes contra las organizaciones criminales.

Finalmente, reclamó mayor protección para transportistas, taxistas y otros trabajadores que, según indicó, son víctimas de amenazas, extorsiones y ataques.