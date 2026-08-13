Huancayo: casona antigua colapsa tras trabajos con maquinaria pesada

Una casona antigua ubicada en pleno centro de Huancayo colapsó luego de que se realizaran trabajos con maquinaria pesada en un terreno contiguo.

El hecho ocurrió en la intersección del jirón Arequipa y la calle Breña. Testigos alertaron a comerciantes y transportistas para que evacuaran la zona, mientras parte de la estructura cayó cerca de vehículos estacionados.

En el inmueble funcionaban un restaurante y un café bar, cuyos propietarios registraron importantes pérdidas materiales. Minutos antes del colapso, las personas que se encontraban en el restaurante lograron salir y no se reportaron heridos ni fallecidos.

Defensa Civil declaró inhabitable la casona y cercó el área para evitar el tránsito. Al tratarse de un inmueble considerado monumento, la Dirección Desconcentrada de Cultura evaluará si corresponde su demolición o el apuntalamiento de la estructura restante.