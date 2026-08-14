Aeropuerto Alejandro Astete del Cusco reanuda operaciones tras dejar varados a turistas

Decenas de turistas nacionales e internacionales permanecieron varados por varias horas en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco debido a cambios en los vuelos. Alrededor de las 10 de la mañana se restablecieron las salidas, sin embargo, algunos aún siguen esperando porque sus vuelos fueron reprogramados.

Según el corresponsal de Panamericana Televisión en el Cusco, son cerca de diez vuelos que se han cancelado debido al mantenimiento que se realiza a la pista de aterrizaje, según informó Corpac en un comunicado. Lo que más ha molestado a los pasajeros es que se ha informado muy tarde sobre las suspensiones y reprogramación de vuelos, pues esta decisión les ha afectado el itinerario y su economía.

“Mi vuelo era a las 9:40 de hoy y ahora me lo han reprogramado para mañana. No quieren resarcir económicamente”, comentó una turista brasileña. “Nuestro vuelo salía a las 8:15 de la mañana hacia Lima, pero nos lo reprogramaron a la 1:50 de la tarde, la planificación del día de hoy ‘perdida al agua’ porque la aerolínea no nos quiso reprogramar más temprano”, manifestó un cusqueño que viajaba a la capital.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

De acuerdo a un comunicado de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), estos cambios se deben a un trabajo de mantenimiento correctivo en una zona de la pista de aterrizaje, lo que ocasiona que la pista se mantenga cerrada hasta, aproximadamente, las 10 de la mañana de hoy, 14 de agosto.