Niño global podría intensificarse y generar lluvias fuertes en varias regiones del Perú

Según la especialista del Senamhi, las lloviznas continuarán en Lima Metropolitana y podrían presentarse con mayor intensidad alrededor del 16 de agosto, especialmente en los distritos del sur.

En Lima Sur, distritos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo registraron los mayores acumulados de lluvia. Además, las condiciones actuales podrían favorecer episodios de niebla, neblina y lloviznas hasta el 18 de agosto.

Lluvias podrían alcanzar intensidad extrema

El pronóstico señala que las precipitaciones podrían intensificarse en la sierra centro y sur, mientras que durante el verano la costa norte, especialmente Piura, podría registrar lluvias de fuerte e incluso extrema intensidad.

La especialista precisó que se trata de probabilidades que son monitoreadas constantemente. El escenario podría incluso ser similar o superior a eventos fuertes registrados en años anteriores, por lo que recomendó mantener atención a las actualizaciones y adoptar medidas de prevención.