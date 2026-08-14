IGP descarta predicción de sismos y pide no dejarse llevar por audios falsos

El jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, descartó que la ciencia pueda predecir cuándo ocurrirá un sismo. Explicó que solo es posible pronosticar las zonas donde existe mayor probabilidad de movimiento y su posible magnitud.

Tavera señaló que el Perú registra alrededor de 800 sismos reportados al año, lo que confirma su alta actividad sísmica. Por ello, recomendó revisar las condiciones estructurales de las viviendas y mantener preparados los planes de emergencia.

El especialista también pidió a la población no alarmarse por audios que anuncien supuestos terremotos. En esa línea, recordó que la preparación es la principal herramienta para reducir los riesgos ante un eventual movimiento telúrico.

Además, la Marina de Guerra del Perú comunicó que no emitió el audio difundido en redes sociales ni autorizó a su personal a transmitir información de ese tipo.