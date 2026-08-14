PCM evalúa extradiciones y expulsión de cabecillas del Tren de Aragua

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) evalúa la extradición del ecuatoriano William Alexander Figueroa Remache, investigado por el feminicidio de Jennifer Mendoza Segura, hallada muerta en San Martín de Porres.

Figueroa fue capturado en Ecuador y cumple prisión preventiva. Las autoridades peruanas ya coordinan su traslado para que responda ante la justicia.

También se analizan otras 10 solicitudes de extradición de extranjeros investigados por delitos como homicidio calificado.

En paralelo, el Gobierno estudia expulsar a cabecillas del Tren de Aragua, entre ellos alias “Mamut” y “Machelo”, vinculados a diversos delitos.