Paro de transportistas en Pucallpa: enfrentamiento deja 5 policías heridos y 11 personas detenidas

Un enfrentamiento registrado en el kilómetro 34 de la carretera Federico Basadre, en Pucallpa, dejó agentes heridos, vehículos policiales afectados y varios detenidos, luego que manifestantes se resistieran al desbloqueo de la vía.

Según el parte policial, unos 80 manifestantes seguían bloqueando la carretera pese a una tregua. Cuando los agentes intentaron recuperar el tránsito, los protestantes respondieron lanzando piedras y otros objetos.

ACTOS DE VIOLENCIA

El violento enfrentamiento dejó 10 agentes heridos y 13 personas detenidas. La violencia también alcanzó a los vehículos policiales. Una camioneta de la institución fue incendiada y otra unidad terminó con serios daños.

Además de determinar responsabilidades por la violencia, las autoridades ahora deberán atender las demandas que originaron la protesta y evaluar las consecuencias que dejó esta huelga, que horas después fue levantada.