Ayacucho: agreden a cantante con una botella en pleno concierto

Se pronunció. Días después de haber sido agredida con una botella, que le impactó en el rostro, en medio de una presentación, la popular cantante Soraya Nieto Mendoza brinda detalles de lo ocurrido aquella noche.
Dijo que había dos presentaciones artísticas. La cantante acusa a un asistente que se encontraba entre el público, quien habría reaccionado violentamente al tener que escuchar a dos grupos simultáneamente.
NINGUNA INFORMACIÓN
La artista, tras recibir atención en un nosocomio cercano, inmediatamente regresó al lugar junto a la Policía para recabar información sobre lo ocurrido. Sin embargo, el presunto agresor finalmente habría escapado.
La cantante espera que las autoridades actúen diligentemente y logren ubicar al sujeto que la agredió, de quien asegura que hasta el momento no se tiene ninguna información. Las investigaciones continúan.