Arequipa celebró su aniversario con tradicional Festival del Adobo

La gastronomía arequipeña se consolidó como una de las grandes protagonistas en el marco de las celebraciones por el 486° aniversario de la fundación española de la ciudad. Este domingo 16 de agosto, el Festival del Adobo Arequipeño congregó a numerosos ciudadanos y visitantes en una jornada rindiendo homenaje a uno de los potajes más emblemáticos de la cocina tradicional de la Ciudad Blanca.

El festival inició desde tempranas horas de la mañana con la participación de reconocidas picanterías de la región. Los maestros culinarios ofrecieron el emblemático adobo, elaborado a base de carne de cerdo y servido con su infaltable pan de tres puntas, con el objetivo primordial de preservar y difundir una costumbre gastronómica arraigada en la identidad cultural de la provincia.

El encuentro gastronómico estuvo matizado por diversas manifestaciones artísticas locales que amenizaron la experiencia de las familias asistentes. Las presentaciones musicales en vivo incluyeron ritmos tradicionales como pampeñas, yaravíes y carnavales, dinamizando la jornada con un marco festivo representativo del folclor regional.

ANIVERSARIO DE LA CIUDAD BLANCA

Esta iniciativa forma parte del programa oficial de aniversario impulsado para promover el patrimonio culinario y fortalecer la identidad local. Con estas actividades, la ciudad busca consolidar su oferta cultural, impulsando además el turismo interno y dinamizando la economía de los establecimientos gastronómicos tradicionales.