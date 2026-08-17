Ilo: Intensa lluvia dejó calles inundadas y bloquea carretera

Una fuerte llovizna sorprendió a los ciudadanos de Ilo, dejando calles y veredas sumergidas bajo el agua, así como varios daños al interior de negocios y viviendas. Las precipitaciones iniciaron este domingo y han provocado huaicos en la carretera.

Ante esta situación, los ciudadanos exigen el apoyo de autoridades para que retiren el exceso de agua por medio de motobombas o cisternas. Pese a las calles bajo el agua, el transporte público y privado continúa movilizándose, sin embargo, la llovizna continúa tras varias horas y esto hace preocupar aún más a ciudadanos de a pie, comerciantes y transportistas.

CARRETERA AFECTADA POR LAS LLUVIAS

En la carretera Costanera Sur, a la altura del kilómetro 120, gran parte de la vía colapsó, impidiendo el pase a la región de Tacna. Incluso, una camioneta cayó al ser arrastrado por el huaico, aunque los tripulantes lograron salir a tiempo.

En otro punto de la carretera, se registró un accidente de tránsito en el tramo comprendido entre Punta de Bombón e Ilo, el cual solo dejó heridos.

Asimismo, el techo del hospital del Minsa, ubicado en la Pampa Inalámbrica, quedó lleno de agua por lo que personal del hospital tuvo que realizar labores de limpieza para reducir el riesgo de filtraciones. Ante esta situación, la UGEL de Ilo dispuso la suspensión de clases presenciales por las condiciones climáticas.