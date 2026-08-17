Jicamarca: vecinos están en riesgo ante la presencia de huaicos

Vecinos del anexo 22, en el Valle Sagrado en la zona de Jicamarca, expresaron su preocupación por las intensas lluvias registradas durante los últimos días y el riesgo de activación de las quebradas. La zona fue afectada por un huaico en 2023, que dejó viviendas dañadas y obligó a los pobladores a rescatar a un menor de dos años.

Una de las vecinas señaló que las precipitaciones se mantienen desde hace tres días y que existe temor de que el agua se acumule en las zonas altas y provoque un nuevo huaico. Según indicó, hasta el momento la municipalidad no se habría comunicado con los residentes para informar sobre trabajos recientes de prevención. La pobladora recordó que hace aproximadamente medio año se llevaron sacos para ser utilizados como medida de protección, pero afirmó que las acciones no continuaron.

VIVIENDAS AFECTADAS

Durante el recorrido por la zona se observaron viviendas afectadas por filtraciones de agua, así como charcos y acumulación de lodo en los alrededores. Una de las pobladoras mostró una gotera en el interior de su vivienda y señaló que esta situación se mantiene desde hace tres días. Además, recordó que perdió sus pertenencias durante el huaico registrado en 2023.

En los alrededores también permanecen rocas, pircas y estructuras precarias que fueron afectadas por el huaico anterior. Los vecinos advirtieron que estos elementos podrían representar un riesgo ante la activación de una nueva quebrada. La población solicitó apoyo de las autoridades para realizar trabajos de prevención y reducir el riesgo ante las lluvias y posibles huaicos.