Senamhi advierte lluvias de fuerte intensidad y precipitaciones en varias regiones del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre la presencia de lluvias de fuerte y extrema intensidad en distintas regiones del país, principalmente en zonas de la costa y sierra.

La especialista Angi Flores señaló que se encuentra vigente un aviso meteorológico por precipitaciones de extrema intensidad en regiones como Tacna, Moquegua y Arequipa. Según explicó, se han registrado acumulados superiores a los 8 milímetros en Moquegua y a los 10 milímetros en Tacna.

Asimismo, indicó que las lluvias de fuerte intensidad también avanzan hacia distritos cercanos al litoral, incluyendo Lima Metropolitana, donde se prevé la presencia de precipitaciones durante las próximas horas.

EN REGIONES

Para las zonas altas de la sierra centro y sur, el Senamhi pronosticó nevadas por encima de los 4.600 metros sobre el nivel del mar, además de granizadas en la cuenca media y otros episodios de precipitación. Flores explicó que estas condiciones están relacionadas con la presencia de la DANA Aníbal y su aproximación al continente, situación que favorece el incremento de los vientos y el ingreso de humedad hacia la costa peruana.

En el caso de Lima, la especialista señaló que las temperaturas continúan por encima de sus valores normales para agosto. Mientras que durante este mes se esperan temperaturas diurnas de entre 19 °C y 21 °C, actualmente se registran valores de entre 22 °C y 24 °C. El Senamhi mantiene vigente el aviso de fuerte intensidad y prevé que las condiciones meteorológicas continúen durante los próximos días en diferentes zonas del país.