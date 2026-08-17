Arequipa: buses no salen a Lima por bloqueo en Carretera

Un huaico registrado en las últimas horas afectó la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, Arequipa. El deslizamiento de lodo, piedras y otros materiales provocó la interrupción del tránsito vehicular, generando dificultades para cientos de pasajeros que se dirigían hacia Lima y otras regiones del país.

La situación también afecta al Terrapuerto de Arequipa, donde varias empresas de transporte dejaron de vender pasajes hacia la capital debido a la restricción en la vía. Algunos pasajeros señalaron que consiguieron boletos para las 5:30 de la tarde, pero permanecen a la espera de que las autoridades culminen los trabajos de limpieza y restablezcan la circulación.

Entre los afectados se encuentran pasajeros que permanecieron varados durante varias horas en sectores como Ocoña y Camaná. Algunos denunciaron falta de comunicación por parte de las empresas de transporte, pues aseguraron que los buses salieron de Arequipa pese a las dificultades que ya se registraban en la carretera. Incluso señalaron que varios turistas extranjeros perdieron vuelos debido a la demora y tuvieron que pasar la noche dentro de los vehículos.

REALIZAN MONITOREO

Los pasajeros también reclamaron por la devolución del dinero de los pasajes. Según denunciaron, una empresa les habría ofrecido únicamente cambiar la fecha del viaje, pese a que el servicio no pudo concretarse. Mientras tanto, personal especializado y autoridades realizan labores de monitoreo y limpieza para recuperar el tránsito en la Panamericana Sur. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y mantenerse atentos a los reportes oficiales ante el riesgo de nuevos deslizamientos.