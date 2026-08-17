Ilo: tramo de carretera colapsa por huaicos

Un tramo de la carretera Costanera, a la altura del kilómetro 120 en Ilo, colapsó debido a la activación de huaicos provocados por las intensas lluvias registradas desde el domingo. Gran parte de la vía quedó destruida, impidiendo el tránsito de vehículos con dirección a Tacna y generando una situación de riesgo para los conductores.

Durante la emergencia, una camioneta intentó atravesar el tramo afectado, pero terminó siendo arrastrada por la fuerza del huaico. Afortunadamente, sus ocupantes lograron abandonar la unidad a tiempo y ponerse a salvo. El deslizamiento también provocó el colapso de varios metros de la carretera.

En el distrito de Pacocha, una quebrada también se activó y ocasionó la inundación de un complejo deportivo. Las lluvias igualmente generaron emergencias en Arequipa, donde la caída de rocas y lodo afectó distintos sectores de la infraestructura vial, incluida la Panamericana Sur, entre los kilómetros 709 y 782. Un bus fue alcanzado por piedras cerca del túnel de La Planchada.

AUTORIDADES EVALÚAN DAÑOS

Ante estas condiciones, personal de Provías Nacional y efectivos de la Policía de Carreteras llegaron a las zonas afectadas para evaluar los daños e iniciar los trabajos de limpieza. En Tacna, los huaicos también dejaron vehículos atrapados y afectaron sectores como Quebrada de Burros y Morro Sama. Asimismo, se suspendieron vuelos hacia Lima y las clases presenciales fueron suspendidas en la región debido a las intensas precipitaciones.