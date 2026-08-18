Tacna: restablecen vuelos a Lima tras tres días de suspensión

Los vuelos hacia Tacna fueron restablecidos luego de permanecer suspendidos durante tres días debido a las condiciones climáticas registradas en la región. Los fuertes vientos, las lluvias, lloviznas y la presencia de neblina afectaron las operaciones aéreas durante los últimos días.

Desde el aeropuerto Carlos Ciriani Santa Rosa, se informó que los vuelos fueron retomados y que algunos pasajeros pudieron finalmente llegar a la ciudad luego de las cancelaciones registradas durante la jornada anterior.

TRANSPORTE TERRESTRE

Las dificultades por el mal tiempo también han afectado el transporte terrestre. Según el reporte, persiste un bloqueo en la carretera Costanera, vía que conecta Tacna con Ilo. Además, durante el día anterior y la madrugada se registraron huaicos en algunos sectores.

Las autoridades regionales evalúan los daños ocasionados por los fuertes vientos y las lluvias, mientras se mantiene la vigilancia ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. Hasta el momento del reporte, no se había declarado el estado de emergencia en la región.

Asimismo, las clases escolares permanecen suspendidas desde el lunes debido a las condiciones meteorológicas. Las autoridades aún no han definido una fecha para el retorno de los estudiantes a las aulas.