Cusco: autoridades evalúan instalar pantallas gigantes durante visita del papa

Las autoridades de Cusco evalúan instalar pantallas gigantes en las principales plazas de la ciudad y en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ante la posible visita del Papa León XIV. La propuesta fue discutida durante una primera reunión en la que participaron representantes del Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial del Cusco, el Arzobispado, Defensa Civil, el sector Salud y la Policía Nacional, entre otras instituciones.

El alcalde provincial, Luis Pantoja, señaló que se contempla colocar pantallas en la Plaza Mayor y en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. También indicó que los gobiernos locales instalarían pantallas en las plazas de sus respectivos distritos para que la población pueda seguir las actividades programadas.

Las autoridades consideran que la explanada de Sacsayhuamán sería uno de los posibles escenarios para recibir al pontífice, debido a su capacidad para concentrar a una gran cantidad de visitantes. Sin embargo, se estima que el lugar podría albergar alrededor de 100 mil personas, mientras que las autoridades calculan que entre 400 mil y 500 mil visitantes podrían llegar a Cusco.

Ante esta diferencia de capacidad, se evalúa habilitar espacios alternativos con pantallas gigantes. Entre ellos figuran la Plaza Mayor, el Estadio Inca Garcilaso y las plazas de distintos distritos. Sacsayhuamán ya fue escenario de una visita papal en 1985, cuando el papa Juan Pablo II llegó a la explanada. Sin embargo, las condiciones actuales de acceso y las restricciones en determinados espacios han modificado la capacidad disponible.

AÚN NO DEFINEN EL LUGAR

Hasta el momento, las autoridades no han definido el lugar definitivo para la actividad ni han precisado cómo se distribuirá la logística. El Arzobispado y las instituciones locales han presentado propuestas y se espera que una segunda comitiva llegue a Cusco a finales de agosto para evaluar las alternativas y determinar el escenario de la eventual visita.