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18/08/2026

Fenómeno El Niño podría aumentar el incumplimiento de créditos y préstamos

Agricultura, pesca y manufactura serían algunos de los sectores más expuestos a dificultades financieras ante una emergencia climática.



Los efectos del fenómeno El Niño no solo generarían daños materiales, sino que también podrían afectar la capacidad de pago de los ciudadanos con créditos y préstamos. El sistema financiero ya evalúa posibles consecuencias ante una eventual emergencia climática.

Agricultura, pesca y manufactura figuran entre las actividades que podrían enfrentar mayores dificultades, debido a que ya presentan impactos asociados a estos eventos climáticos. Las pequeñas y medianas empresas serían especialmente vulnerables ante este escenario.

Frente a un posible incremento de la morosidad, las entidades financieras podrían adoptar medidas preventivas, como aumentar sus reservas y provisiones. Estas acciones también deberían alcanzar a cajas municipales, cajas rurales y cooperativas de ahorro y crédito.

PRIORIZAR NECESIDADES BÁSICAS

En caso de una emergencia, especialistas recomiendan priorizar necesidades básicas como alimentación y salud. El pago de deudas podría pasar a un segundo plano, aunque recurrir a nuevos préstamos para afrontar la situación también implicaría asumir mayores gastos a futuro.


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