Fenómeno El Niño modifica el mar peruano y acerca especies de aguas cálidas

Las condiciones del mar frente a la costa peruana están cambiando debido al incremento de la temperatura asociado al fenómeno El Niño. Este escenario ha permitido el ingreso y acercamiento de especies que normalmente habitan aguas más cálidas.

Especialistas explican que las variaciones en la temperatura y salinidad modifican la distribución de la fauna marina. Mientras algunas especies, como la anchoveta, se desplazan hacia zonas más profundas o migran al sur, otras especies de aguas cálidas se acercan al litoral.

Entre las especies que podrían encontrarse con mayor frecuencia están distintos tipos de tiburones, el atún de aleta amarilla, el pez sierra, el perico y otras especies propias de aguas cálidas. Estos cambios podrían representar una oportunidad para algunos sectores de la actividad pesquera.

AVISTAMIENTOS INUSUALES

En los últimos días también se reportaron avistamientos inusuales, como la presencia de ballenas en playas de San Bartolo. Los especialistas mantienen el monitoreo de las condiciones del océano y del comportamiento de las especies para evaluar la evolución del ecosistema marino.