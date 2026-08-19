Cusco: turistas molestos por cancelación de vuelos y falta de respuesta de las entidades

Los efectos climáticos han generado algunos estragos en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Varias personas se han mostrado descontentas por la cancelación de unos diez vuelos y, hace poco, se han reanudado, esta situación ha afectado su economía y sus planes de turismo.

Un turista extranjero comentó que le cancelaron el vuelo por mal clima: “Nosotros como turistas esperamos disfrutar las maravillas en Cusco (…) no hay responsabilidad, pues solo dicen que resuelva la agencia”, explicó. En tanto, otro turista señaló que está muy disconforme porque desde las 5 de la mañana todo ha sido desorden, sin información ni seguridad: “Super indignado por el accionar del aeropuerto. Perdimos más de 1,200 dólares por hacer el cambio hoy, porque tenemos vuelo a Costa Rica”, explicó.

Otros turistas señalaron que además de las cancelaciones de vuelos, las empresas no ofrece hotel ni nada, pese a que las leyes peruanas obligan a las aerolíneas a dar hotel, pero no ocurre así en la práctica, a eso se suma la excesiva burocracia: “hacen lo que quiera con los pasajeros”, explicó el visitante extranjero.

Lamentablemente, ninguna institución ha dado respuesta o solución a los turistas, esto ha generado un mal generalizado en los turistas, lo cual está afectando la imagen internacional del país.

APROVECHAMIENTO CON LOS TURISTAS

Además, se reportó que se están ofreciendo a algunos turistas boletos con precios entre 130 y 150 dólares, por lo que se pide la intervención inmediata de Indecopi para evitar este abuso con los visitantes.

SUSPENDEN CAMINO INCA POR MAL TIEMPO

A esto se suma que la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco anunció la suspensión del Camino Inca, es decir que desde hoy los turistas no podrán acceder a esta vía ancestral que guía a la llacta de Machu Picchu, debido a las fuertes lluvias que se presentan. Se espera que esta situación mejore, debido a que el clima está despejado y se observa más amable hoy.