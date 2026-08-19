Sismo de 4,8 genera alerta por grietas y estructuras deterioradas en Lurín

El sismo de magnitud 4,8 registrado durante la madrugada generó preocupación entre los vecinos de Lurín, especialmente en la zona de Buenavista, ubicada cerca del epicentro del movimiento telúrico.

Durante un recorrido por el sector se observaron grietas en algunas viviendas y estructuras deterioradas que podrían representar un riesgo ante un nuevo movimiento de mayor intensidad. Una capilla también presenta daños y se encuentra cerca de un centro de salud.

La situación es más preocupante en las zonas ubicadas en las faldas de los cerros, donde existen viviendas expuestas a la caída de piedras y posibles deslizamientos. También se identificaron casas construidas en las partes altas de estos sectores.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas por el sismo. Los vecinos permanecen atentos mientras se espera que las autoridades evalúen las estructuras afectadas y adopten medidas preventivas para reducir posibles riesgos.