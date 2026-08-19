¡Ya son cuatro días varados! Cientos de pasajeros pernoctan entre lodo y rocas en Arequipa

Cuatro días después de la caída de huaicos y desprendimientos en la Panamericana Sur, cientos de pasajeros y transportistas continúan atrapados entre Atico y Ocoña, en la provincia de Camaná, Arequipa. En el kilómetro 782, cerca del puente Ocoña, decenas de buses interprovinciales y vehículos de carga permanecen detenidos a la espera de que la carretera pueda ser habilitada.

La desesperación ha llevado a algunos viajeros a abandonar sus vehículos y continuar el recorrido a pie. Con sus pertenencias en mano, deben atravesar tramos cubiertos de barro y rocas, mientras otros pasajeros se ayudan entre sí para cruzar las zonas más peligrosas. Algunos aseguran que se han quedado sin dinero y alimentos luego de permanecer varios días en la carretera.

Aunque maquinaria pesada trabaja para retirar el material acumulado, los esfuerzos todavía no permiten restablecer completamente el tránsito. Varios buses y vehículos de carga quedaron atrapados o parcialmente cubiertos por el lodo, mientras los transportistas buscan rutas alternas que, según advierten, no reúnen las condiciones necesarias para soportar el paso de unidades pesadas.

DESABASTECIMIENTO

La emergencia también comienza a afectar el abastecimiento en la zona. Transportistas reportaron que varios grifos se quedaron sin combustible debido a las dificultades para trasladar mercancías. Mientras continúan las labores de limpieza y recuperación de la vía, pasajeros y conductores permanecen a la espera de una solución que les permita retomar sus viajes y llegar finalmente a sus destinos.