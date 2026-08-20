Sismo de magnitud 7.2 sacude Ayacucho: epicentro se registró en el distrito de Coracora

Un sismo de magnitud 7.2 se registró en la tarde de este jueves 20 de agosto en Ayacucho, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 13:00 p. m. y generó alarma entre los habitantes de la capital.

De acuerdo con la información difundida por el IGP, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 101 kilómetros y con epicentro en el distrito de Coracora. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han reportado personas heridas, víctimas mortales ni daños materiales de consideración.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. En caso de no poder salir del inmueble, es importante ubicarse cerca de columnas o muros estructurales y contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN EN HUAMANGA

Desde Huamanga en Ayacucho, el corresponsal de Panamericana Televisión, Henry Chuchón reveló que se están registrando problemas de comunicación en la zona donde se encuentra. Además, mencionó que los ciudadanos se han quedado sin acceso a la luz.