MTC recomienda usar la línea 119 para evitar saturación de llamadas tras sismo en Ayacucho

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) pidió priorizar mensajes por WhatsApp y la línea gratuita 119 para mantener disponibles las redes telefónicas para los servicios de emergencia tras el sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho.

El representante del MTC explicó que, luego de un movimiento sísmico, las llamadas simultáneas pueden congestionar las redes y dificultar las comunicaciones de los servicios de emergencia. Por ello, pidió a la ciudadanía utilizar mensajes de texto, aplicaciones de mensajería y redes sociales para comunicarse con sus familiares.

¿Cómo funciona la línea 119?

La línea 119 permite dejar y escuchar mensajes de voz de manera gratuita durante las 24 horas. Para dejar un mensaje, el usuario debe llamar al 119 y seleccionar la opción 1, donde podrá registrar información sobre su ubicación o indicar que se encuentra a salvo.

En caso de que un familiar quiera consultar el mensaje, deberá llamar nuevamente al 119 y seleccionar la opción 2, para luego ingresar el número telefónico correspondiente. Según explicó el funcionario, los mensajes quedan registrados con la hora en que fueron enviados, lo que puede facilitar la ubicación y seguimiento de una persona que se encuentre en una situación de emergencia.

MTC monitorea vías y comunicaciones

El representante del sector también informó que el MTC cuenta con 18 zonales distribuidas en distintas regiones del país. Ante una emergencia, estos equipos realizan evaluaciones de las vías y coordinan acciones para recuperar la transitabilidad.

Asimismo, señaló que el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MTC monitorea el estado de las carreteras, aeropuertos y puertos mediante un visor que permite conocer las condiciones de las vías.