Bloqueo en la Panamericana Sur cumple cinco días y deja a cientos de pasajeros varados

El alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto, informó que se coordinan acciones para evacuar a personas vulnerables y trasladar maquinaria hacia las zonas afectadas por los derrumbes.

El bloqueo de la Panamericana Sur cumple cinco días debido a los derrumbes provocados por las intensas lluvias en la provincia de Caravelí, Arequipa. La emergencia mantiene afectados a cientos de transportistas y pasajeros, además de pobladores de las zonas cercanas.

El alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto, informó que mantiene coordinaciones con el Ministerio de Defensa, la Tercera Región Militar y autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil para atender la emergencia.

Entre las medidas previstas se encuentra la implementación de un puente aéreo hacia Ocoña, destinado principalmente a trasladar a personas vulnerables que permanecen aisladas desde el inicio de la emergencia.

Asimismo, Soto señaló que se gestiona el envío de maquinaria pesada, entre cargadores frontales, excavadoras, retroexcavadoras y camabajas, para trasladar los equipos desde la capital provincial hasta la zona afectada.

Según el alcalde, existen aproximadamente 10 kilómetros de derrumbes cubiertos por rocas y lodo, además de maquinaria pesada y cerca de 30 vehículos de carga, algunos de ellos con un peso de entre 50 y 60 toneladas. La emergencia habría dejado a más de 4 mil damnificados, además de afectar a los aproximadamente 7 mil residentes permanentes del distrito de Atico.

Plantean habilitar rutas alternas

Soto sostuvo que la emergencia evidencia la necesidad de contar con vías alternativas a la Panamericana Sur, debido a que los derrumbes en esta zona se repiten durante los periodos de lluvias. El alcalde mencionó como posibles alternativas las rutas Calaveritas-Caravelí-Atico y Ocoña-La Barrera-Caravelí, cuyos proyectos, según afirmó, han sido planteados ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, señaló que la denominada Panamericana antigua podría funcionar como una vía alternativa frente a los sectores actualmente afectados por los deslizamientos. El burgomaestre advirtió que la falta de rutas alternas expone a la población a situaciones de riesgo y dificulta el traslado de personas que requieren atención médica, entre ellas adultos mayores, niños y pacientes con enfermedades graves.