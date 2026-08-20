Evacúan tras fuerte sismo de 7,2 en Ayacucho: pobladores salen a las calles y buscan a sus familiares

Un sismo de magnitud 7,2 se registró durante la tarde en Ayacucho, provocando que numerosas personas salieran de sus viviendas y establecimientos ante la intensidad del movimiento.

En Cusco, el temblor también fue percibido con fuerza. Turistas y ciudadanos evacuaron hoteles, restaurantes y otros establecimientos, mientras estudiantes salieron de sus instituciones educativas.

En Coracora, capital de Parinacochas, la población también tomó las calles y buscó comunicarse con sus familiares. Las primeras informaciones no reportaban daños mayores en la ciudad.

Sin embargo, desde distritos cercanos se informó sobre posibles derrumbes en algunas viviendas construidas con materiales rústicos, como piedra y adobe. Personal de Defensa Civil realizaba las verificaciones correspondientes.