Ica suspende clases tras sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho

Las clases en Ica fueron suspendidas durante el turno tarde como medida preventiva tras el sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho y que fue percibido con intensidad en distintas zonas de la región.

La Dirección Regional de Educación de Ica comunicó la suspensión de las labores escolares luego del movimiento sísmico. La medida busca prevenir posibles incidentes mientras se evalúan las condiciones de las instituciones educativas.

En paralelo, personal de Defensa Civil inició una evaluación de posibles daños en la región. Hasta el momento de la transmisión no se habían reportado afectaciones, aunque las inspecciones continuaban.

Catedral de Ica permanece en zona de riesgo

El movimiento sísmico también generó preocupación por el estado de la Catedral de Ica, ubicada en la Plaza de Armas. El templo presenta daños estructurales registrados desde el terremoto de 2007 y permanece parcialmente cercado con una malla.

La corresponsal señaló que la situación representa un riesgo para las personas y vehículos que circulan por los alrededores, debido a que un movimiento de mayor intensidad podría provocar el desprendimiento de parte de la estructura.

La cercanía geográfica de Coracora con Ica, pese a pertenecer políticamente a Ayacucho, habría contribuido a que el movimiento fuera percibido con claridad en la región.