SAMU explica qué llevar en una mochila de emergencia

Tras el sismo de magnitud 7,2 registrado en Ayacucho, el SAMU brindó recomendaciones sobre los elementos que deben formar parte de una mochila de emergencia para atender posibles situaciones durante un desastre.

La especialista señaló que este equipo debe incluir agua, alimentos no perecibles, una radio, linterna y un botiquín con implementos para atender lesiones, como gasas, vendas y productos para limpiar heridas.

En cuanto a los medicamentos, explicó que pueden considerarse analgésicos y antipiréticos para situaciones básicas. No obstante, las personas con enfermedades como hipertensión o diabetes deben llevar sus tratamientos habituales.

La especialista resaltó que el contenido de la mochila debe adaptarse a las necesidades de cada familia. Contar con estos implementos permite estar mejor preparados ante un sismo u otra emergencia.