Ayacucho: nueva réplica de magnitud 4.0 se registra en Coracora

Un sismo de magnitud 4.0 se registró este jueves 20 de agosto a las 8:24 p. m. cerca de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico, el movimiento tuvo una profundidad de 116 kilómetros y su referencia se ubicó a 26 kilómetros al norte de Coracora.

El evento ocurrió horas después del sismo de 7,2 registrado en Ayacucho. El IGP continúa monitoreando los movimientos registrados en el territorio nacional y actualizando la información sobre posibles réplicas.