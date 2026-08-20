24 Horas Edición Central

20/08/2026

Ayacucho: nueva réplica de magnitud 4.0 se registra en Coracora

El movimiento ocurrió a una profundidad de 116 kilómetros, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú.



Un sismo de magnitud 4.0 se registró este jueves 20 de agosto a las 8:24 p. m. cerca de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico, el movimiento tuvo una profundidad de 116 kilómetros y su referencia se ubicó a 26 kilómetros al norte de Coracora.

El evento ocurrió horas después del sismo de 7,2 registrado en Ayacucho. El IGP continúa monitoreando los movimientos registrados en el territorio nacional y actualizando la información sobre posibles réplicas.


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