24 Horas Edición Central

20/08/2026

Alcalde de Parinacochas reporta daños tras sismo de 7,2 y anuncia inspección en Coracora

Sismo de 7,2 deja daños en viviendas, colegios y vías de Parinacochas. No se reportan víctimas.



El alcalde provincial de Parinacochas, Johnny Reyes, informó que el sismo de magnitud 7,2 registrado en Coracora dejó daños materiales en viviendas, instituciones educativas y vías de comunicación. Hasta el momento, no se han reportado víctimas.

La autoridad señaló que algunas carreteras presentan caída de piedras y deslizamientos. Además, varias instituciones educativas resultaron afectadas, por lo que se dispuso suspender las clases este viernes 21 de agosto debido a las réplicas y al deterioro de algunos planteles.

Reyes anunció que viajará a Coracora junto al ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, para inspeccionar las viviendas, colegios y sistemas de agua y desagüe afectados. La visita está prevista para las primeras horas de la mañana.

El alcalde también alertó sobre el riesgo que representa un antiguo pozo de oxidación que presenta rajaduras y podría sufrir daños a consecuencia de las réplicas. Asimismo, reportó fisuras en algunos establecimientos de salud de la provincia y pidió una evaluación de su infraestructura.

Durante el enlace, Reyes también solicitó apoyo para atender un incendio forestal que afecta sectores de la provincia de Parinacochas y pidió fortalecer el equipamiento de los bomberos de la zona para responder ante este tipo de emergencias.


Temas Relacionados: AlcaldeAyacuchoParinacochasSismo

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO