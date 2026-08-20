Alcalde de Parinacochas reporta daños tras sismo de 7,2 y anuncia inspección en Coracora

El alcalde provincial de Parinacochas, Johnny Reyes, informó que el sismo de magnitud 7,2 registrado en Coracora dejó daños materiales en viviendas, instituciones educativas y vías de comunicación. Hasta el momento, no se han reportado víctimas.

La autoridad señaló que algunas carreteras presentan caída de piedras y deslizamientos. Además, varias instituciones educativas resultaron afectadas, por lo que se dispuso suspender las clases este viernes 21 de agosto debido a las réplicas y al deterioro de algunos planteles.

Reyes anunció que viajará a Coracora junto al ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, para inspeccionar las viviendas, colegios y sistemas de agua y desagüe afectados. La visita está prevista para las primeras horas de la mañana.

El alcalde también alertó sobre el riesgo que representa un antiguo pozo de oxidación que presenta rajaduras y podría sufrir daños a consecuencia de las réplicas. Asimismo, reportó fisuras en algunos establecimientos de salud de la provincia y pidió una evaluación de su infraestructura.

Durante el enlace, Reyes también solicitó apoyo para atender un incendio forestal que afecta sectores de la provincia de Parinacochas y pidió fortalecer el equipamiento de los bomberos de la zona para responder ante este tipo de emergencias.