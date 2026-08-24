Gobierno evalúa candidatos para nueva presidencia ejecutiva de EsSalud

El Gobierno evalúa posibles candidatos para asumir la presidencia ejecutiva de EsSalud, institución que ha atravesado diversos cambios de gestión durante los últimos años y enfrenta cuestionamientos por la atención a sus asegurados.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, informó que ya se analizan los perfiles de algunas personas que podrían ocupar el cargo. Según explicó, existen alrededor de cuatro candidatos en evaluación.

El Ejecutivo busca que el próximo presidente ejecutivo cuente con capacidad, trayectoria y honestidad. Mientras tanto, la viceministra de Trabajo, Hilda Sandoval, permanece al frente de la institución y viene implementando medidas para afrontar la situación.

Desde el Gobierno reconocen que EsSalud atraviesa una etapa compleja y que las mejoras aplicadas todavía resultan insuficientes. La nueva designación será clave para definir el rumbo de la institución y mejorar la atención de los asegurados.