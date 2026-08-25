Candidato al Gobierno Regional de Tumbes advierte graves consecuencias por la llegada de El Niño

Ante la inminente llegada del fenómeno El Niño al Perú y en vísperas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el candidato al Gobierno Regional de Tumbes, Carlos Silva Mena, advirtió sobre las graves consecuencias que podría afrontar la región durante los próximos meses.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, Silva Mena recordó que, durante su anterior gestión, se realizaron diversos trabajos de prevención. Sin embargo, cuestionó la labor de las últimas autoridades y aseguró que no se habrían ejecutado las acciones necesarias para mitigar el impacto de las lluvias.

“Durante la época en que fui autoridad se realizaron trabajos de descolmatación de quebradas y mantenimiento de drenes. Sin embargo, no se han ejecutado medidas concretas que competen al Gobierno Regional, al Gobierno central, a la Dirección Regional de Agricultura o al Ministerio de Agricultura. Tumbes es una región que atraviesa permanentemente periodos de lluvias. (…) No se realizan los mantenimientos adecuados”, comentó.

ADVIERTE POSIBLE COLAPSO DEL SISTEMA DE SALUD

Ante los posibles efectos del fenómeno El Niño en la región, Carlos Silva Mena hizo un llamado al Gobierno de Keiko Fujimori para implementar planes de contingencia en el sector salud y prevenir una eventual emergencia sanitaria.

“Nos preocupa la aparición de enfermedades como consecuencia de El Niño. De acuerdo con el análisis que hemos realizado, el 88 % de los centros de salud de Tumbes colapsaría. Los sistemas de agua potable y energía eléctrica también podrían verse afectados. Además, aparecerían enfermedades que perjudicarían principalmente a niños y adultos mayores”, enfatizó.