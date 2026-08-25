Chiclayo se prepara para la llegada del Papa León XIV con venta de polos, gorros y souvenirs

A pocos meses de la anunciada llegada del Papa León XIV al Perú, emprendedores de Chiclayo ya comenzaron a comercializar una variedad de prendas de vestir y souvenirs alusivos al pontífice. La venta se concentra en establecimientos ubicados en el centro de la ciudad, a pocas cuadras de la Catedral Santa María, donde comerciantes buscan aprovechar la expectativa generada por la visita papal.

Entre los productos que vienen ganando la atención del público destacan los polos con la imagen del Papa León XIV, así como gorros y sombreros bordados. Los emprendedores también preparan nuevas líneas de productos para los días de la visita, considerando las altas temperaturas que podrían registrarse en la ciudad, con artículos destinados a proteger a los asistentes del sol.

La oferta también incluye bolsos, imanes y llaveros, pequeños recuerdos que buscan convertirse en souvenirs para los visitantes. Según una de las emprendedoras, la producción se viene preparando desde hace varios meses y la promoción de estos artículos comenzó a través de las redes sociales, con la expectativa de incrementar las ventas conforme se acerque la llegada del pontífice.

HACEN SU AGOSTO

La fiebre por los recuerdos del Papa León XIV ya empieza a reflejarse entre los compradores chiclayanos. Algunos fieles llegan a los establecimientos para adquirir polos y otros artículos con la imagen del pontífice, como una forma de guardar un recuerdo de su visita al país. Los comerciantes esperan que la demanda aumente en las próximas semanas y que esta actividad represente una oportunidad para los pequeños emprendimientos locales.