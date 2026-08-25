Tumbes en alerta: advierten posible colapso del 80 % de centros de salud ante fenómeno El Niño

El norte del país vuelve a estar en alerta ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño se presente con una intensidad alta. En Tumbes, una de las regiones más vulnerables, surge preocupación por la capacidad del sistema de salud para responder a una eventual emergencia.

Jimmy Silva Mena, exalcalde provincial y actual candidato al Gobierno Regional de Tumbes, advirtió que aproximadamente el 80 % de los centros de salud de la región podría colapsar. Señaló además que existen dos hospitales que presentan problemas: uno, con una inversión de 130 millones de soles, permanece abandonado, mientras que otro, cuya inversión asciende a 250 millones de soles, aún no ha sido entregado.

Ante este escenario, el movimiento regional Renovación Tumbesina elaboró, junto con su equipo técnico, un informe con propuestas dirigidas al Poder Ejecutivo. El documento aborda principalmente los sectores de agricultura, salud y educación, considerados entre los más expuestos a los posibles efectos del fenómeno climático.

ESPERAN RESPUESTA

El exalcalde señaló que el informe ya fue enviado al Ejecutivo y espera una respuesta de la presidenta Keiko Fujimori. Según sostuvo, las medidas planteadas requieren ser atendidas con celeridad debido a la proximidad de un posible episodio intenso de El Niño y a las condiciones actuales de la región.