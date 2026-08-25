Detienen a director y docente investigados por muerte de estudiante en colegio de Iquitos

De esta forma fue detenido Elías Grandez Zegarra, director del colegio Petronila Pera de Fernando, en Iquitos, luego del fallecimiento del estudiante Taylor Segundo Yaicate Ricopa, de 18 años. La autoridad judicial ordenó su detención, junto con la de un docente de la institución educativa, mientras se esclarecen las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El Juzgado de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Loreto dispuso siete días de detención judicial para ambos investigados por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como por exposición de personas al peligro. La investigación busca determinar las responsabilidades por el trabajo de demolición que terminó provocando la muerte del estudiante.

Mientras avanzan las diligencias, familiares, amigos, vecinos y compañeros despidieron a Taylor en el pasaje San Pedro, lugar donde sus seres queridos expresaron su profundo dolor. El joven tenía sueños por cumplir y quería convertirse en marinero para continuar construyendo un futuro junto a su familia. Su padre exigió que los responsables sean sancionados conforme a ley.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

En tanto, Antony Gárate Ríos, también de 18 años, quien resultó herido en el mismo accidente, permanece estable y se encuentra en condiciones de recibir el alta médica. Taylor y Antony eran amigos cercanos, según sus familiares. Ahora, mientras una familia enfrenta la pérdida del joven, las autoridades deberán esclarecer por qué un trabajo de demolición dentro de la institución terminó cobrándose la vida de un estudiante.