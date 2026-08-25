Denuncian presunto operativo irregular en bocamina de Pataz

Un nuevo episodio de tensión se registra en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, tras un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas en la bocamina Nicolás Lozano, ubicada en el sector de Pueblo Nuevo. La intervención dejó al menos cuatro personas heridas y generó cuestionamientos entre los trabajadores mineros, quienes denunciaron la presencia de individuos con el rostro cubierto y aparente indumentaria militar.

Videos grabados durante las primeras horas del martes 25 de agosto muestran a varios trabajadores enfrentando verbalmente a los intervenidos y exigiéndoles que acrediten su identidad. Según los denunciantes, dos de los sujetos que aparecen en las imágenes serían civiles que habrían utilizado prendas militares. La situación generó tensión dentro y fuera de la bocamina, mientras los trabajadores intentaban conocer quiénes eran las personas que participaban en la intervención.

Tras el operativo, los trabajadores acudieron a la comisaría de Chagual, donde se habría registrado un acta de denuncia verbal. En ella señalaron que los agentes ingresaron a la bocamina justificación clara y que el personal habría permanecido retenido durante cinco horas. También denunciaron la presunta sustracción de entre 7 mil y 8 mil soles en efectivo y teléfonos celulares. Estas acusaciones, sin embargo, deberán ser corroboradas por las autoridades mediante las investigaciones.

La denuncia incluye además el testimonio de un minero de 32 años, quien aseguró haber visto a dos personas armadas dentro de la bocamina y sostuvo que habrían intentado tomarlo como rehén. El trabajador afirmó que los sujetos portaban armas de largo alcance. Asimismo, los mineros cuestionaron que los hombres con pasamontañas se negaran a identificarse y posteriormente fueran escoltados hasta un vehículo. La identidad y condición de estas personas aún deberá ser determinada oficialmente.

SE ESPERA QUE CASO SE ESCLAREZCA

La bocamina es de Nicolás Jesús Lozano Argomedo, minero inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera, REINFO, quien tendría una investigación iniciada en 2024 por presuntas actividades ilegales de extracción y exploración. El operativo habría estado a cargo de representantes de la Policía y del Ejército y dejó al menos cuatro heridos. Ahora se espera que las autoridades esclarezcan las acusaciones sobre la intervención y sobre la presencia de los sujetos encapuchados.