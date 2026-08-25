¿Qué pasa con tu departamento si un terremoto destruye el edificio?

Un terremoto podría afectar gravemente a cientos de miles de viviendas en el país, incluidos los departamentos ubicados dentro de edificios.

Si una estructura colapsa por completo, los propietarios dejarían de tener un departamento y pasarían a ser copropietarios del terreno donde estaba construido el inmueble.

En caso de daños parciales, las reparaciones de áreas comunes, como ascensores u otras estructuras, serían asumidas proporcionalmente por los propietarios según su participación.

Los especialistas también plantearon considerar seguros para proteger este tipo de propiedades. En caso de destrucción, una póliza podría permitir al propietario recibir una compensación económica para acceder a otra vivienda.