Alertan que más de 30 mil colegios públicos están en riesgo ante un fuerte sismo

Más de 30 mil colegios públicos en el Perú se encuentran en riesgo ante la eventual ocurrencia de un fuerte sismo. La situación ha encendido las alarmas debido al deterioro de la infraestructura educativa y a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento, reparación y reconstrucción en miles de instituciones a nivel nacional.

Luis Lescano, exdirector del Consejo Nacional de Educación, señaló que la brecha de infraestructura educativa se ha incrementado considerablemente. Según explicó, en 2014 se estimaba una necesidad de 60 mil millones de soles, mientras que para 2026 la cifra supera los 170 mil millones de soles, recursos que serían necesarios para atender los locales educativos que presentan graves deficiencias.

El especialista advirtió que la problemática no solo representa un riesgo frente a un terremoto, sino también ante fenómenos naturales como el Niño. Por ello, sostuvo que la atención de estos colegios debe convertirse en una prioridad de Estado y ejecutarse de manera gradual, debido a la magnitud de la inversión requerida.

ALTA ROTACIÓN DE MINISTROS

A esta situación se suma la alta rotación de ministros de Educación. Entre 2016 y 2026, según lo señalado en el informe, 20 ministros ocuparon esta cartera, con un promedio de uno cada seis meses. Para Lescano, esta inestabilidad dificulta la continuidad de políticas destinadas a cerrar la brecha de infraestructura y garantizar espacios seguros para millones de estudiantes.