Director del MTC explica reducción de hasta 90% en multas de tránsito

El director de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, Arturo Ruiz Facundo, explicó los alcances de la reducción excepcional de hasta 90% en las multas de tránsito y transporte terrestre.

El funcionario precisó que el beneficio tendrá una vigencia de 90 días para tránsito y 180 días para transporte. Algunas infracciones graves, como conducir en estado de ebriedad y ocasionar accidentes, quedarán excluidas.

Ruiz Facundo también señaló que no accederán al beneficio quienes presten servicios informales sin autorización, agredan a inspectores o administren terminales sin autorización.

Durante la entrevista, sostuvo que la medida permitirá realizar una reingeniería de las multas para establecer valores razonables y proporcionales. Además, anunció una fiscalización más inteligente y el uso de tecnología para mejorar el control del tránsito.