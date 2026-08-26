Keiko Fujimori anuncia mejoras en pensiones y servicios para adultos mayores

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció nuevas medidas dirigidas a fortalecer las pensiones y ampliar la atención para las personas adultas mayores. El anuncio se realizó durante una ceremonia por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor en Palacio de Gobierno.

La mandataria sostuvo que se trabajará para que los pensionistas cuenten con una prestación económica más justa y mayores facilidades para acceder a los beneficios que les corresponden. También destacó el aporte de este sector a las familias y al desarrollo del país.

Entre las medidas anunciadas figura la ampliación de las sedes de Yuyaq Casa del Pensionista, servicio de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que ofrece actividades orientadas al bienestar y envejecimiento activo.

Actualmente existen 12 sedes distribuidas en ocho regiones. Fujimori adelantó que estos espacios serán duplicados desde el próximo año, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención y acompañamiento para los adultos mayores.