Alud en Nepal revive recuerdo del devastador aluvión que sepultó Yungay en 1970

Momentos de tragedia y desesperación se vivieron en Nepal, donde un devastador alud arrasó viviendas, carreteras y puentes en la zona fronteriza con el Tíbet. La emergencia dejó al menos 160 personas fallecidas y cientos de desaparecidos, luego de que una gigantesca masa de agua, lodo, hielo y rocas descendiera por el valle con una fuerza capaz de destruir todo lo que encontraba a su paso.

Las imágenes de la tragedia inevitablemente recuerdan al Perú y a uno de los desastres naturales más mortales de nuestra historia. El 31 de mayo de 1970, un terremoto de magnitud 7.9 provocó el desprendimiento de grandes bloques de hielo y roca del nevado Huascarán. La avalancha alcanzó la ciudad de Yungay y la sepultó prácticamente por completo en cuestión de minutos, dejando más de 18 mil personas fallecidas.

Pero el recuerdo de Yungay no es únicamente parte de la historia. Jorge Chávez Cresta, exjefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), advirtió que el Perú continúa expuesto a este tipo de fenómenos, especialmente en zonas altoandinas. Explicó que factores como el calentamiento asociado al fenómeno El Niño podrían favorecer el desprendimiento de glaciares, que eventualmente podrían caer sobre lagunas, provocar desbordes y afectar a poblaciones ubicadas en zonas de riesgo.

ZONAS DE ALTO RIESGO

La preocupación aumenta ante las deficiencias en vigilancia, mantenimiento y preparación para emergencias. Según Chávez Cresta, algunas localidades altoandinas podrían convertirse en verdaderas “bombas de tiempo” si no cuentan con sistemas adecuados de monitoreo y programas de evacuación. La tragedia de Nepal y el recuerdo de Yungay vuelven a poner en evidencia la necesidad de identificar estos peligros y preparar a las comunidades antes de que un fenómeno natural se transforme en una catástrofe.