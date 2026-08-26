Loreto: alumno que murió aplastado en colegio no pudo ser atendido porque tomógrafo está malogrado

La tragedia ocurrida en el colegio Petronila Perea de Ferrando, en Loreto, no solo dejó una víctima mortal, sino que también puso en evidencia las limitaciones que enfrenta el Hospital Regional de Loreto. El director del nosocomio confirmó que el tomógrafo permanece fuera de servicio debido al desgaste del tubo de rayos X, un componente que requiere mantenimiento preventivo y correctivo.

Según explicó el director, desde el año pasado se realizaron gestiones ante el Ministerio de Salud para conseguir los recursos necesarios para reparar el equipo, pero hasta el momento no se habría asignado el presupuesto requerido. La falta del tomógrafo se convirtió en una dificultad adicional para atender al joven Taylor, quien sufrió un traumatismo encefalocraneano severo tras el accidente y falleció. Debido a su delicado estado, no pudo ser trasladado a otro establecimiento para realizarle el examen.

A esta situación se suma un problema presupuestal. El hospital habría sufrido una reducción de aproximadamente dos millones de soles entre los presupuestos de 2025 y 2026 destinados a gastos operativos con recursos ordinarios. Esta disminución, según la dirección del establecimiento, dificulta mantener plenamente operativos algunos de sus servicios y atender necesidades urgentes de infraestructura y equipamiento.

SOBREVIVIENTE RECIBE ALTA MÉDICA

Entre los afectados por la tragedia también se encuentra Anthony Gárate, de 18 años, único sobreviviente del derrumbe. El joven fue atendido en el Hospital Regional de Loreto y evolucionó favorablemente, por lo que recibió el alta médica durante la tarde. Sin embargo, continúa recibiendo atención psicológica debido al impacto emocional que sufrió al presenciar el accidente y los esfuerzos de los médicos para reanimar durante más de 20 minutos a su compañero.