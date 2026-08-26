Más de 31 mil colegios públicos están en riesgo de colapso ante sismos o el Fenómeno El Niño

Más de 31 mil colegios públicos a nivel nacional estarían en riesgo de colapso ante un fuerte sismo o los efectos del Fenómeno El Niño, según información atribuida al Ministerio de Educación y la Cámara de Comercio Exterior.

La situación revela una grave brecha en infraestructura educativa. De acuerdo con los datos citados en el informe, se requieren más de S/170 mil millones para atender reparaciones y mejorar las instituciones educativas públicas hasta 2026.

Cajamarca encabeza la lista con más de 4 mil colegios en riesgo, seguida de Cusco con más de 2 mil. En Lima, más de 400 instituciones educativas presentan una vulnerabilidad similar. Además, Indeci estima que unas 4 mil aulas podrían resultar damnificadas ante un eventual movimiento telúrico.

El exdirector del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano, atribuyó parte del problema a la inestabilidad en el sector. Señaló que durante la última década hubo 20 ministros de Educación, con un promedio de un titular cada seis meses, situación que habría dificultado mantener una política sostenida para reforzar y reparar los colegios.