Alerta en Lima: retraso en obras de mitigación pone en riesgo a familias ante huaicos

Miles de familias permanecen expuestas ante la llegada de una nueva temporada de lluvias. En la quebrada California, en Chosica, los vecinos han instalado precarios puentes para poder trasladarse, pese al riesgo de huaicos.

La situación preocupa debido al retraso de las obras de mitigación en 21 quebradas consideradas de alto riesgo en Lima. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta tras advertir la falta de avances para reducir el impacto de posibles deslizamientos.

Entre las principales carencias se encuentran la falta de muros de contención y diques, además de cauces naturales bloqueados. A ello se suma la ocupación informal de las torrenteras, donde decenas de familias han construido sus viviendas.

Mientras las obras continúan pendientes, los pobladores deben utilizar estructuras improvisadas que podrían ser arrastradas por un huaico. Las autoridades han advertido sobre la necesidad de acelerar las medidas de prevención ante la temporada de lluvias.