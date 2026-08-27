Arequipa: joven de 15 años fallece tras ser mordida por una araña en su vivienda

Una adolescente de 15 años, identificada como Milagros C. V., falleció en el Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa luego de presentar graves complicaciones de salud tras la presunta mordedura de una araña en su vivienda, ubicada en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma.

El incidente ocurrió durante la tarde del último domingo, cuando la menor fue mordida en la zona del cuello. Según relataron sus familiares, durante las primeras horas no presentó síntomas que hicieran sospechar de una emergencia médica. Sin embargo, durante la madrugada del lunes su condición comenzó a deteriorarse, por lo que fue llevada al centro de salud de Chivay.

Su estado se agravó y fue trasladada a Arequipa

Debido a la evolución desfavorable de su cuadro clínico, la adolescente fue posteriormente derivada al Hospital Honorio Delgado Espinoza, en la ciudad de Arequipa. La menor ingresó al área de emergencia durante la madrugada del martes y fue atendida en la sala de trauma shock, donde los médicos intentaron estabilizarla.

De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, la adolescente presentó afectación renal y otras complicaciones que comprometieron el funcionamiento de diferentes órganos. Pese a la atención médica recibida, falleció mientras permanecía internada en trauma shock. El gerente regional de Salud, Mariano de los Ángeles Choque, informó que la familia atribuyó el episodio a la mordedura de una araña casera.

Autoridades investigan las causas de las complicaciones

Choque precisó que las reacciones ante una mordedura de araña pueden variar considerablemente entre las personas, por lo que todavía se busca determinar si existía alguna condición médica adicional que pudiera haber influido en el rápido deterioro de la menor. “No todas las personas reaccionan igual frente a una mordedura de araña”, señaló la autoridad sanitaria.

Ante este tipo de casos, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda acudir inmediatamente a un establecimiento médico ante la sospecha de una mordedura de araña, incluso si inicialmente no aparecen síntomas graves. Asimismo, aconseja mantener limpios y despejados los rincones oscuros de las viviendas, lugares donde pueden encontrarse ejemplares de Loxosceles laeta, conocida comúnmente como araña casera.