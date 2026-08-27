Cusco: llega comitiva del Vaticano para preparar visita del Papa León XIV

Una comitiva de avanzada del Vaticano se encuentra en Cusco para ultimar los detalles de la visita del Papa León XIV, prevista para noviembre. Durante su recorrido, los representantes visitan la Catedral del Cusco y la explanada de Sacsayhuamán.

Según información preliminar, Sacsayhuamán sería el principal escenario de la actividad del pontífice, debido a su capacidad para recibir a una gran cantidad de fieles. Inicialmente se estima que el lugar podría albergar entre 60 mil y 80 mil personas, aunque el jefe del parque arqueológico señala que la capacidad sería de aproximadamente 50 mil asistentes.

La actividad no sería una misa, sino un rezo del Santo Rosario, con una duración aproximada de 30 minutos. Además, se prevé que el papa permanezca en Cusco solo hasta el mediodía del 15 de noviembre, antes de continuar su recorrido hacia Pucallpa.

ESCENARIO Y CAPACIDAD

En tanto, la Plaza Mayor del Cusco, las plazas de distintos gobiernos locales y el estadio Inca Garcilaso de la Vega contarían con pantallas gigantes para que los ciudadanos puedan seguir la actividad. La decisión final sobre el escenario y la capacidad de asistentes se encuentra todavía en evaluación por parte de las autoridades encargadas de organizar la visita.