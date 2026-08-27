Seguros para viviendas: ¿qué daños pueden cubrir ante sismos y desastres?

Contar con un seguro de vivienda permite proteger uno de los principales bienes de una familia frente a sismos, inundaciones, incendios y otros fenómenos naturales.

Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, explicó que el precio depende de la compañía y del nivel de riesgo. Como referencia, asegurar la infraestructura de un departamento de 100 mil dólares podría costar alrededor de 200 dólares al año.

Las pólizas pueden cubrir daños totales o parciales ocasionados por sismos y otros fenómenos, además de problemas como filtraciones o roturas de tuberías. En edificios, las juntas de propietarios también pueden contratar seguros de responsabilidad civil para las áreas comunes.

REVISAR LAS CONDICIONES

El especialista recomendó revisar las condiciones y exclusiones antes de contratar una póliza. Entre los eventos que normalmente no están cubiertos se encuentran los conflictos bélicos.